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Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 12:35

Генерал объяснил, кто приказал ВСУ бить по гражданским объектам России

Генерал Липовой: атаковать вокзал в Сальске Украине приказали британцы

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украина атаковала железнодорожную станцию в Сальске в Ростовской области по приказу Великобритании, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, украинская армия выбирает целью своих атак самые уязвимые объекты гражданской инфраструктуры.

Тактика ВСУ постоянно меняется, они выбирают наиболее уязвимые объекты гражданской инфраструктуры и пытаются нанести по ним удар. Поэтому атаковали ж/д станцию в Сальске. Дроны были сбиты, но обломки вызвали пожар. Эти действия ВСУ курируют британские спецслужбы и натовские офицеры, полностью руководя действиями Киева, — сказал Липовой.

Ранее стало известно, что из-за обломков украинского дрона была приостановлена работа железнодорожной станции Сальск. Атака произошла в районе двух часов ночи. Кроме того, на месте ЧП зафиксировали возгорание грузового поезда.

Минобороны Белоруссии до этого сообщило, что принимает дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства республики. По данным ведомства, на этот шаг Минск идет после инцидента с беспилотником. В ночь на 29 июля в Белоруссии пресекли полет БПЛА.

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