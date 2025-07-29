Белоруссия усилит контроль за воздушным пространством после атаки БПЛА

Белоруссия усилит контроль за воздушным пространством после атаки БПЛА Минобороны Белоруссии решило усилить контроль за воздушным пространством страны

Белоруссия принимает дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства республики, сообщили в Минобороны страны. По данным ведомства, на этот шаг Минск идет после инцидента с беспилотником. В ночь на 29 июля в Белоруссии пресекли полет БПЛА.

С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства, — сообщили в пресс-службы МО республики.

В министерстве отметили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично держит ситуацию на контроле. По факту инцидента проводится проверка в органах.

Минобороны Белоруссии уточнило, что дежурные силы ПВО ночью обнаружили и пресекли полет неопознанной воздушной цели. После воздействия на беспилотник средств РЭБ аппарат упал в районе дома № 72 на улице Матусевича в Минске. В результате падения никто не пострадал.

Ранее появилась фотография обломков БПЛА, который пытался атаковать Минск. На кадрах представлено разбившееся устройство, лежащее на земле.