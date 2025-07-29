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29 июля 2025 в 11:44

Белоруссия усилит контроль за воздушным пространством после атаки БПЛА

Минобороны Белоруссии решило усилить контроль за воздушным пространством страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия принимает дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства республики, сообщили в Минобороны страны. По данным ведомства, на этот шаг Минск идет после инцидента с беспилотником. В ночь на 29 июля в Белоруссии пресекли полет БПЛА.

С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства, — сообщили в пресс-службы МО республики.

В министерстве отметили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично держит ситуацию на контроле. По факту инцидента проводится проверка в органах.

Минобороны Белоруссии уточнило, что дежурные силы ПВО ночью обнаружили и пресекли полет неопознанной воздушной цели. После воздействия на беспилотник средств РЭБ аппарат упал в районе дома № 72 на улице Матусевича в Минске. В результате падения никто не пострадал.

Ранее появилась фотография обломков БПЛА, который пытался атаковать Минск. На кадрах представлено разбившееся устройство, лежащее на земле.

Белоруссия
беспилотники
Минск
воздушное пространство
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