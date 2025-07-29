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Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 10:58

Появилось фото сбитого над Минском беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилась фотография обломков беспилотника, который пытался атаковать Минск. Дрон сбили около 2 часов ночи 29 июля на подлете к городу средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы БЛА упал в районе дома № 72 по улице Матусевича, — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас власти принимают дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства республики, проводится проверка. Отмечается, что белорусский лидер Александр Лукашенко держит ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что ВСУ за ночь ударили БПЛА по пяти регионам России. Атаке подверглись Брянская, Ростовская, Калужская, Смоленская и Ленинградская области. В общей сложности дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 74 цели.

До этого стало известно, что в Ростовской области из-за обломков украинского дрона была приостановлена работа железнодорожной станции Сальск. Атака произошла в районе двух часов ночи. Кроме того, на месте ЧП зафиксировали возгорание грузового поезда.

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