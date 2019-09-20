https://static.news.ru/photo/8a38ea6e-dbae-11e9-841e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AvakovArsen/twitter.com/Global Look Press

Печёрский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований Украины изъять из офиса президента страны копии секретных документов о переходе в ноябре 2018 года кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив. Об этом говорится в материалах суда, размещённых на сайте Единого реестра судебных решений.

Предоставить следователю ГБР временный доступ к вещам с возможностью изъятия их копий (выемки), которые находятся во владении офиса президента Украины, — указано в документе.

25 ноября 2018 года три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны после нарушения российской границы. Военнослужащих передали Украине в рамках договорённостей об обмене 7 сентября 2019 года.

Экс-президент Пётр Порошенко 13 сентября рассказал о том, что в ГБР ему задавали вопросы по делу Керченского пролива и спрашивали о нарушивших границу РФ моряках, писал News.ru. ​