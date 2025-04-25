Гагаузия отказалась подчиняться Молдавии в вопросе празднования Дня Победы Исполком Гагаузии: автономия будет праздновать День Победы 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гагаузия будет праздновать и торжественно отмечать День Победы 9 мая, заявил первый замглавы председателя исполкома автономии Илья Узун. По его словам, которые приводит ТАСС, власти Молдавии не заставят народ забыть тех, кто спас мир от фашизма. Так он высказался о письме с запретом праздновать юбилей Победы с грифом «Обязательно к исполнению».

Мы не позволим нам указывать, как нам чтить наших героев. Для нас 9 мая — это день Великой Победы. Именно его мы будем праздновать и торжественно отмечать на всей территории Гагаузской автономии, — подчеркнул Узун.

Представитель исполкома напомнил, что руководство Гагаузии провозгласило 2025-й Годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Узун отметил, что ожидается много мероприятий, включая торжественные митинги, шествия, тематические уроки в школах, выставки, конкурсы, которые помогут молодежи глубже понять трагедию и героизм советского народа.

Молдавия решила отмечать 9 мая День Европы в 2018 году. Однако в 2024-м правительство впервые отдало центральную площадь под ярмарку к празднику и отгородило ее забором от участников марша, которому пришлось стартовать с соседней улицы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл планы главы государства Владимира Путина на День Победы. Представитель Кремля отметил, что российский лидер примет участие в мероприятиях с бойцами СВО.