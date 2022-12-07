ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной

Фото: Swedish defense ministry

Берлин и Варшава договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Польши, сообщил во время брифинга представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц, передает РИА Новости. Он добавил, что в Польшу отправится команда экспертов, которые рассмотрят такую возможность непосредственно на месте будущего размещения, а также оценят возможности интеграции таких систем в оборонную структуру соседней страны.

Вчера министры обороны обеих стран договорились, что Польша возвращается к предложению ФРГ о системах ЗРК и соглашается на размещение, — заявил Коллатц.

21 ноября руководители Минобороны Германии и Польши достигли договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране зенитных ракетных комплексов Patriot. Договоренности были достигнуты на фоне событий, произошедших на границе Польши и Украины.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился с письмом к коллеге из Германии Кристине Ламбрехт с предложением разместить немецкие комплексы противовоздушной обороны Patriot на территории Украины. Предложение последовало после того, как Берлин согласился поставить ЗРК Patriot Польше.