Французский генерал пришел в ужас от потерь ВСУ Французский генерал Буркхард: каждые полчаса на Украине гибнут десятки солдат ВСУ

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каждые полчаса на Украине гибнут десятки солдат ВСУ, заявил The Economist начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции и генерал Тьерри Буркхард. По его словам, в последних военных конфликтах в Афганистане и Африке погибло гораздо меньшее число военнослужащих.

Боевые действия на Украине высокой интенсивности ведутся в совершенно другом масштабе. Вероятно, я недооценил это. В течение двух десятилетий борьбы с повстанцами в Афганистане и Сахеле гибель десяти солдат была национальной трагедией. Однако в боях на Украине десятки людей гибнут каждые полчаса последние пару недель, — сказал он.

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что наступление Вооруженных сил Украины не закончится в ближайший месяц. Сроки не зависят от больших потерь техники с их стороны, отметил он.

Ранее британский обозреватель Миша Гленни в статье для The Times отметил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Журналист полагает, что российская победа в конфликте станет катастрофой для Запада, но в этом случае президент США Джо Байден испытает облегчение.