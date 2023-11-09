Франции предложили покинуть ЕС и уступить место Киеву Политик Филиппо предложил Франции покинуть ЕС, уступив место Украине

Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Парижу следует покинуть Евросоюз и уступить место Киеву, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter (X). Начало переговоров о вступлении Украины в европейское объединение он назвал «колоссальным безумием». По его мнению, это усугубит ситуацию внутри союза.

Переговоры официально начинаются. Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем. Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уйдем, — написал Филиппо.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Украину для обсуждения с властями пути вступления страны в Евросоюз. Филиппо после этого заявил, что она добивается гибели европейских стран, продвигая процесс вступления.

Позже корреспондент немецкого телеканала ZDF Ульф Реллер выразил уверенность, что Европу ждет экономический провал, если Украина станет членом Евросоюза. По его словам, в политическом пространстве присоединение «опустошенной военными действиями» страны к ЕС воспринимают все более негативно.

Газета Politico ранее писала, что Украина стала тяжелым бременем для стран Евросоюза. В материале отмечается, что на Западе растут пессимистичные настроения по поводу расширения ЕС за счет Киева, поскольку это может иметь негативные последствия для всех стран сообщества.