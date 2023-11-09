«Полностью сокрушит»: в ФРГ ужаснулись возможному вступлению Украины в ЕС ZDF: Евросоюз ждет экономический крах в случае вступления Украины

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Европу ждет экономический провал, если Украина станет членом Евросоюза, заявил корреспондент немецкого телеканала ZDF Ульф Реллер. По его словам, в политическом пространстве присоединение «опустошенной военными действиями» страны к ЕС воспринимают все более негативно.

Растет скепсис по поводу принятия опустошенной военными действиями страны в ряды Евросоюза. Принятие Украины после спецоперации РФ полностью сокрушит ЕС. Средства придется перераспределить по всему союзу, — подчеркнул журналист.

Ранее похожую точку зрения высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По мнению политика, если Киев станет членом ЕС, то Парижу, напротив, придется его покинуть, поскольку глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в сообщество.

Поддерживает эту позицию министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который заявил, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. По словам дипломата, Киев не выполнил требования для присоединения к ЕС, поэтому такие разговоры неуместны. В свою очередь глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков уверен, что процесс принятия Украины в Евросоюз носит формальный характер.