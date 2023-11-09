Венгрия исчерпывающе высказалась по поводу вступления Украины в Евросоюз Сийярто: Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в союз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По мнению дипломата, Киев не выполнил требования для присоединения к ЕС, поэтому такие разговоры неуместны.

Поскольку Еврокомиссия не считает, что Украина выполнила условия для членства, то мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении, — отметил министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета Евросоюза, пока не увидит внятного обоснования этой меры, а не просто предложение «дать больше денег». По словам политика, Еврокомиссия предложила собрать со стран-членов дополнительные деньги в бюджет европейской организации для выделения этих средств на прием мигрантов и поддержку Киева, но Венгрия такой сценарий «отвергает».

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что никто не обязывает Венгрию оставаться членом Евросоюза. Так он отреагировал на слова премьера страны Виктора Орбана о том, что ЕС является неудачной пародией на СССР. Боррель подчеркнул, что не видит общего между Евросоюзом и Советским Союзом.