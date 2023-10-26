Венгрия заблокирует выделение денег из бюджета ЕС для Украины

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Виктор Орбан

Будапешт намерен блокировать выделение дополнительных денег Украине из бюджета Евросоюза, пока не увидит внятного обоснования этой меры, а не просто предложение «дать больше денег», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит РИА Новости, Еврокомиссия предложила собрать со стран-членов дополнительные деньги в бюджет европейской организации для выделения этих средств на прием мигрантов и поддержку Киева.

Венгерская позиция ясна: мы не поддерживаем миграцию в такой форме и не хотим давать деньги мигрантам. И Украине не хотим давать больше денег, пока не увидим четкого обоснования этого предложения. <...> Так не пойдет. Пока что мы это отвергаем, — заявил глава венгерского правительства перед стартом саммита ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что никто не обязывает Венгрию оставаться членом Евросоюза. Так он отреагировал на слова премьера страны Виктора Орбана о том, что ЕС является неудачной пародией на СССР. Боррель подчеркнул, что не видит общего между Евросоюзом и Советским Союзом.

До этого министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз окружен «огненным кольцом» конфликтов, которое все сильнее сжимается вокруг границ содружества. Он добавил, что организация не может позволить себе роскошь уделять внимание только одному из кризисов, поэтому важно думать также о ситуации в Армении и Азербайджане, о государствах африканского региона.