Венгрии в Евросоюзе указали на дверь Боррель заявил Орбану, что Венгрию никто не держит в Евросоюзе

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что никто не обязывает Венгрию оставаться членом Евросоюза, пишет Do Rzeczy. Так он отреагировал на слова премьера страны Виктора Орбана о том, что ЕС является неудачной пародией на СССР. Боррель подчеркнул, что не видит общего между Евросоюзом и Советским Союзом.

Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне (место расположения Европейской комиссии в Брюсселе. — NEWS.ru). Я не видел ни одного танка в Берлемоне. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Это свободный выбор, — сказал он.

Орбан ранее также заметил, что Брюссель пытается безуспешно повторить путь развития СССР. По его словам, «партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права». Тем временем ЕС оказывает неприкрытое давление на Венгрию, констатировал премьер-министр. Орбан подчеркнул, что для жителей его страны свобода, которую насаждает Запад, это своего рода «вырывание сердца».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает неприемлемым давление Брюсселя, настаивающего на ускорении процесса вступления Украины в Евросоюз ради безопасности. По словам министра, ЕС — это политический союз и обосновывать евроинтеграцию только безопасностью нельзя.