«У них есть стратегия»: Пушков объяснил суть решения ЕС по Украине Пушков: ЕС пытается хотя бы формально активизировать процесс принятия Украины

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Процесс принятия Украины в Евросоюз носит формальный характер, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его мнению, ЕС важно сохранить репутацию центра силы, а эту видимость нужно поддерживать путем создания «политической динамики».

Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины, хотя бы формально «запустить процесс», чтобы показать, что у ЕС есть стратегия в отношении Украины, и поддержать свою репутацию центра силы, — подчеркнул сенатор.

Ранее Европейская комиссия посчитала удовлетворительным прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ и порекомендовала начать переговоры о вступлении этих стран в состав объединения. Вместе с тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что фактические сроки присоединения стран к ЕС зависят от реформ и их заслуг, переговоры могут начаться немедленно, но лишь как только Совет ЕС примет соответствующее решение. Основными условиями вступления являются продолжение борьбы с коррупцией и работа по защите прав национальных меньшинств.