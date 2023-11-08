Во Франции разнесли план фон дер Ляйен по Киеву Флориан Филиппо: вступление Украины в ЕС убьет Францию

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в Евросоюз, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter (X). По мнению политика, если Киев станет членом ЕС, то Парижу, напротив, придется его покинуть.

Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС! Крайне коррумпированной страны. <...> После этого трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти! — заявил Филиппо.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Украину для обсуждения с властями пути вступления страны в Евросоюз. Кроме того, представительница ЕК поднимет вопрос предоставления Киеву финансовой помощи для восстановления государства.

До этого сообщалось, что Европейский союз планирует опубликовать 8 ноября отчет, в котором будет дана оценка прогресса Украины на пути к членству в ЕС. В документе Киеву могут предъявить дополнительные условия для вступления. Предполагается, что новые требования будут связаны с борьбой против коррупции и защитой прав меньшинств. Решение о возможности начала официальных переговоров о членстве Украины ожидается на саммите лидеров ЕС, который состоится 14–15 декабря.