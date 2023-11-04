Глава Еврокомиссии раскрыла цель поездки в Киев Фон дер Ляйен приехала на Украину для обсуждения вопроса вступления в ЕС

Фото: president.gov.ua

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн сообщила в Twitter (Х), что прибыла на Украину для обсуждения с властями пути вступления страны в Евросоюз. Кроме того, по ее словам, будет затронут вопрос предоставления Киеву финансовой помощи для восстановления Украины.

Рада вернуться в Киев с шестым визитом. <...> Я здесь для того, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС. Финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современной процветающей демократии, — написала фон дер Ляйен.

О прибытии в Киев главы ЕК ранее сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, в ближайшее время она выступит в украинском парламенте.

До этого Украину посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В ходе визита она заявила, что Берлин намерен поддерживать страну столько, сколько потребуется. Кроме того, министр напомнила властям Украины о важности борьбы с проявлениями коррупции.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Вадим Трухачев предположил, что активные визиты действующих и уже сошедших с постов высокопоставленных политиков на Украину связаны с их желанием «направить» президента Владимира Зеленского. По его мнению, эти поездки вряд ли говорят о подготовке к урегулированию конфликта. Он предположил, что цели таких визитов состоят в выяснении текущей обстановки, обсуждении новых поставок оружия и демонстрации приверженности поддержке Украины.