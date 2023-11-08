В США заявили, что Украина стала тяжким бременем для Европы Politico: Украина становится серьезной проблемой для Евросоюза

Фото: МО Украины

Украина стала тяжелым бременем для стран Евросоюза, сообщает издание Politico. По его данным, на Западе растут пессимистичные настроения по поводу расширения ЕС за счет Киева, поскольку это может иметь негативные последствия для всех стран сообщества.

Поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, ЕС неизбежно придется нести еще большее бремя будущего Украины, — говорится в сообщении.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в Евросоюз. По мнению политика, если Киев станет членом ЕС, то Парижу, напротив, придется его покинуть.

До этого фон дер Ляйен посетила Украину для обсуждения с властями пути вступления страны в Евросоюз. Кроме того, представительница ЕК подняла вопрос предоставления Киеву финансовой помощи для восстановления государства.

Европейский союз планирует опубликовать 8 ноября отчет, в котором будет дана оценка прогресса Украины на пути к членству в ЕС. В документе Киеву могут предъявить дополнительные условия для вступления. Предполагается, что новые требования будут связаны с борьбой против коррупции и защитой прав меньшинств. Решение о возможности начала официальных переговоров о членстве Украины ожидается на саммите лидеров ЕС, который состоится 14–15 декабря.