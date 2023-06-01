Франция согласилась готовить пилотов ВСУ Зеленский и Макрон договорились создать программу подготовки пилотов ВСУ

Фото: Press Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление о готовности разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов истребителей. Предложения по совместной программе должны будут подготовить министры обороны двух стран, сообщил Зеленский в Telegram.

В ходе встречи <...> подтвердили нашу договоренность, достигнутую во время двусторонней встречи в Париже, по поддержке Францией возможностей противовоздушной обороны Украины. Мы готовы создать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов, — говорится в его сообщении.

О таком решении двух стран стало известно после разговора Зеленского и Макрона в Кишиневе, где проходит второй саммит Европейского политического сообщества.

Украина и Франция провели консультации с США, после чего заявили, что будет разработано официальное решение по конкретным объемам и механизму подготовки пилотов. Его обещают озвучить на следующей встрече в формате «Рамштайн».

Ранее Макрон признал, что в настоящее время у него «нет тем для полезного разговора» с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не исключил, что в будущем он продолжит переговоры. Французский лидер добавил, что в начале конфликта на Украине он неоднократно беседовал с Путиным по телефону.