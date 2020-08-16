Флаг белорусской оппозиции вывесили у посольства республики в Стокгольме

https://static.news.ru/photo/b8a46dae-dfb0-11ea-aa27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Орда/twitter.com

Бело-красно-белый флаг протестующих в Белоруссии появился на флагштоке у посольства республики в Стокгольме.

Белорусское дипломатическое ведомство находится в районе Нака на юге Стокгольма в здании бизнес-центра, который принадлежит девелоперской компании. Бизнес-центр состоит из двух корпусов, между ними на площади установлено несколько флагштоков. На одном из них вывешен национальный флаг Белоруссии, а на другом — полотнище белорусской оппозиции, уточняет РИА Новости.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа действующего главы государства Александра Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился, и акции стали носить более спокойный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство внутренних дел Белоруссии разберётся со всеми случаями насилия и превышения полномочий со стороны милиции после стабилизации обстановки в стране. Об этом 16 августа заявил глава ведомства Юрий Караев на площади Независимости в центре Минска, где проходит митинг в поддержку Лукашенко.