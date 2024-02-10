Во Франции высказались об интервью Путина Карлсону Филиппо: интервью Путина вызвало панику у противников России

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО, сообщил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter (X). По его словам, теперь они готовы к тотальной войне.

Их мир рушится, они готовы к тотальной войне! — заявил он.

Сегодня, 10 февраля, Филиппо заявил, что это интервью стало прорывом западной информационной блокады. Он также был возмущен предложениями наказать журналиста Такера Карлсона за встречу с президентом РФ. Политик назвал введение в отношении американца санкций ЕС немыслимым.

Он также призвал журналистов всего мира встать на защиту Карлсона и свободы слова. Кроме того, Франции нужно немедленно выйти из Евросоюза.

Ранее экс-командующий бронетанковой бригадой Вооруженных сил Франции генерал Николя Ришу заявил, что для того, чтобы противостоять успешному российскому нарративу, надо активно распространять прозападные фейки. К такому выводу он пришел после интервью Путина Карлсону.

Ранее политолог Сергей Разгуляев заявил, что интервью Путина Карлсону стало большой информационной победой России. По его мнению, Киев обязательно попытается добиться медийного превосходства.