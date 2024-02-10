Во Франции запаниковали после интервью Путина и решили ответить фейками Генерал Ришу призвал фейками бороться с успехами России

Фото: Kremlin.ru

Чтобы противостоять успешному российскому нарративу, надо активно распространять прозападные фейки, заявил в эфире телеканала LCI экс-командующий бронетанковой бригадой Вооруженных сил Франции генерал Николя Ришу. К такому выводу он пришел после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.

Нужно начать придумывать контрнарратив... Мы сейчас наполовину в панике. Нужно учиться придумывать собственные контрнарративы и их навязывать миру. В том числе их нужно активно наполнять фейками, — предложил Ришу.

За 23 часа с момента публикации интервью российского лидера в соцсети Twitter (X) число просмотров составило более 150 млн. Под видео было оставлено свыше 860 тысяч пометок «нравится». За два с небольшим часа Путин ответил на 60 вопросов собеседника.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что это интервью стало прорывом западной информационной блокады. Он также был возмущен предложениями наказать журналиста Такера Карлсона за встречу с президентом РФ. Политик назвал введение в отношении американца санкций ЕС немыслимым.