Число просмотров интервью Путина Карлсону стало очень большим Интервью Путина Карлсону за 23 часа посмотрели более 150 млн пользователей

Фото: Kremlin.ru

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону за 23 часа после размещения в соцсети Twitter (X) набрало более 150 млн просмотров. Под публикацией оставлено свыше 860 тысяч пометок «нравится».

Число репостов при этом составляет 269 тысяч, на YouTube-канале Карлсона количество просмотров достигло 8,3 млн. За 2 часа 5 минут разговора Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов, если считать уточнения со стороны его собеседника.

При этом экс-президент США Дональд Трамп написал в Twitter (X), что это интервью его напугало.

Потому что я пытаюсь себе представить, как Джо Байден пытается одержать над Путиным верх хотя бы в одной теме, и, честно говоря, не могу. Байден не помнит, когда умер его сын или когда он сам был вице-президентом, а Путин легко рассказывает об истории своей страны, начиная с IX века, — отметил Трамп.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что многие простые истины, высказанные Владимиром Путиным в интервью, станут «настоящим откровением» для американцев. Он также обратил внимание на истерическую реакцию западных СМИ сразу после анонса беседы с Такером Карлсоном.

При этом американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс назвал интервью российского лидера потрясающим. В свою очередь британские пользователи говорили, что впервые за долгие годы увидели интервью с настоящим государственным мужем.