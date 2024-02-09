«Отличник среди президентов»: Кадыров оценил интервью Путина Карлсону Кадыров назвал шокирующей реакцию американцев на интервью Путина Карлсону

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Отличником среди всех президентов мира назвал Владимира Путина глава Чечни Рамзан Кадыров после просмотра интервью главы российского государства американскому журналисту Такеру Карлсону. Кроме того, он счел шокирующей реакцию рядовых граждан США на изложенные президентом РФ «простые истины», которые для них стали «настоящим откровением».

Посмотрел интервью президента России Владимира Владимировича Путина Такеру Карлсону. Как и ожидал, глава государства очень доходчиво и понятно объяснил цели, задачи СВО на Украине и пути урегулирования. <...> Отличник среди всех президентов мира! Но мне также интересно было и то, что происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации этой беседы, — написал политик в личном Telegram-канале.

Кадыров обратил внимание на «истерию», начавшуюся, по его словам, в западных СМИ сразу после анонсирования Карлсоном интервью с Путиным. Глава Чечни высказал мнение, что медиаресурсами «овладел страх» из-за того, что выступление главы российского государства «ударит по их репутации правдивых СМИ». Также чеченский руководитель указал на реакцию рядовых американцев.

После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. <...> И эта реакция шокирующая. Для большинства из них простые истины, которые мы знали с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением. И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ, — подчеркнул Кадыров.

Что касается последовавшего после интервью Путина экстренного выступления Байдена, то его глава Чечни оценил как «унылое». Он предположил, что в сложившейся ситуации американскому президенту лучше было и вовсе не выступать.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону убедительно обосновал СВО и обозначил путь к миру на Украине. По его словам, таким образом глава государства нанес мощнейший удар по западной пропаганде, которая целенаправленно искажает российскую позицию.