Политолог предупредил о возможных провокациях Украины из-за интервью Путина Политолог Разгуляев: Киев попытается перебить терактами победу России в инфополе

Фото: kremlin.ru

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало большой информационной победой России, и Киев обязательно попытается добиться медийного превосходства, считает политолог Сергей Разгуляев. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он напомнил, что ради привлечения внимания мировой общественности к себе украинские власти могут организовать новые теракты.

Украинские боевики и их западные шефы могут устраивать провокации и теракты в любое время дня и ночи. <...> С них никогда нельзя спускать глаз, а в особенности сейчас, когда они пытаются не допустить победы России в информационном противостоянии, — подчеркнул аналитик.

Он напомнил, что всякий раз, когда Москва так или иначе побеждала Киев в медийном плане, Украина, представавшая в невыгодном свете, совершала особо жестокие террористические удары со смертью мирных жителей. По мнению политолога, таким образом власти Украины пытаются оправдаться в глазах западных спонсоров. Однако в этот раз Киеву вряд ли удастся перекрыть информационный эффект, который подняло во всем мире интервью российского президента, подчеркнул Разгуляев.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что интервью Владимира Путина Такеру Карлсону нанесло мощнейший удар по западной пропаганде, которая целенаправленно искажает российскую позицию. По словам Миронова, глава государства убедительно обосновал СВО и обозначил путь к миру на Украине.