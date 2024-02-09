Фермеры Литвы потребовали такие же права на газ, как у соседей Представители фермеров Литвы потребовали тариф акциза на газ как у стран-соседок

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Литва должна иметь тот же тариф акциза на сжиженный нефтяной газ, широко используемый фермерами в сельскохозяйственном производстве, как и соседние страны, заявил председатель общественного Совета сельского хозяйства Игнас Хофманас в эфире радио LRT. Он добавил, что фермеров не устраивают нынешние акцизы.

Нас не удовлетворяет предложенный правительством размер акциза. В своих требованиях в ходе январских акций протеста мы указали, что его ставка не должна быть большей, чем в соседних странах, — сказал Хофманас.

Он напомнил, что в соседней Латвии ставка на газ нулевая, а в Польше составляет 13%.

На этой неделе литовское правительство одобрило предложение о снижении акциза до €41 за тонну. С января его ставка была повышена с 304 до 368 евро за тонну, что, по словам фермеров, является самым высоким акцизом в мире.

Ранее польские фермеры начали протесты перед пунктами пропуска «Дорогуск — Ягодин» и «Хребене — Рава-Русская» на границе с Украиной. Они заблокировали движение грузового транспорта. О том, что протесты польских дальнобойщиков мешают поставкам вооружения Украине от неправительственных организаций (НПО), заявил руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Он пояснил, что через Польшу от НПО Киев получал беспилотники, грузовые автомобили — пикапы и приборы ночного видения.