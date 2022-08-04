Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Евросоюз ввел новые санкции против экс-президента Украины Януковича и его сына

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Совет Евросоюза внес бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в список санкций, связанных со спецоперацией России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике европейской организации. Ранее Януковичи уже фигурировали в санкционных списках ЕС в связи с обвинениями в растрате государственных средств.

Совет добавил бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича в список лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры за их роль в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, — говорится в сообщении Совета ЕС.

Также в коммюнике отмечается, что Александр Янукович был внесен в санкционный список за осуществление сделок с властями Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Янукович призвал сограждан принять решение, хотят ли они сражаться до последнего или спасти хотя бы остатки страны. Экс-президент подчеркнул, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и учет самых разных мнений жителей. Он также добавил, что нынешним властям нужно дать возможность всем желающим выразить «конструктивные предложения и дать миру шанс».