Евросоюз обратился к властям России из-за ситуации с «Новой газетой»

https://static.news.ru/photo/4bd4fdae-898a-11eb-b856-96000091f725_660.jpg Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала заявление в связи с ситуаций вокруг материалов «Новой газеты» о внесудебных казнях в Чеченской Республике. В ЕС призвали российские власти обеспечить безопасность журналистам оппозиционного издания.

Журналисты должны иметь возможность работать в безопасных условиях и не опасаться расправ, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения.

В ведомстве также напомнили, что «плюрализм и свобода СМИ» являются основой демократии, а также играют основную роль в информировании граждан и привлечении к ответственности властей.

Напомним, «Новая газета» опубликовала статью, в которой рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан. После этого правительство Чечни и общественники республики заявили, что все обвинения ложные, и потребовали закрыть издание.

Как сообщал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности судиться с «Новой газетой», выразив надежду на честность российских судов. В свою очередь в пресс-службе издания заявили, что тоже намерены судиться. Такое решение там могут принять по результатам опроса. Издание обратилось к своим читателям с вопросом, как им реагировать на то, что после выхода нового расследования о внесудебных казнях в Чечне Кадыров назвал журналистов «Новой» «агентами западных служб».