Европеист назвал причину, по которой Саркози не посадят на год в тюрьму Европеист Федоров: Саркози не посадят на год из-за недостатка свободных мест в тюрьмах Франции

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Экс-президент Франции Николя Саркози не отправится на год в тюрьму из-за недостатка свободных мест в исправительных учреждениях страны, высказал мнение NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, в республике за решеткой находятся около 76 тысяч человек.

Для первых лиц не предусмотрено отбывание срока в обычных колониях. Во Франции около 76 тысяч заключенных, и мест не хватает в тюрьмах. Саркози, кстати, в свое время хотел увеличить количество пенитенциарных учреждений, видимо, не получилось. Из-за этого сейчас во Франции людей, приговоренных к реальным срокам, не сажают, а ограничивают ношением браслета. Это касается уголовных преступлений, — отметил собеседник.

По его словам, вердикт инстанции беспрецедентный для Пятой республики и унизительный для бывшего главы государства. Эксперт отметил, что, скорее всего, политик отделается ограничением передвижения даже без браслета.

Апелляционный суд Парижа приговорил Саркози к одному году реального лишения свободы и двум годам условно по делу о торговле влиянием. Фигурант все обвинения отрицает. Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.

Следствию удалось доказать, что бывший глава Франции через своего адвоката в 2014 году обещал помочь сотруднику Кассационного суда в получении должности в Монако в обмен на информацию о ходе расследования дела о незаконном финансировании своей предвыборной кампании со стороны французского дома L’Oreal.

В рамках расследования сотрудники следственных органов Франции в сентябре 2013 года начали прослушивать телефонные разговоры экс-главы Франции. В начале 2014 года выяснилось, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под иными именами. Суд установил наличие коррупционных договоренностей между Саркози, Эрзогом и Азибером.

Ранее партия экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен «Национальное объединение» начала расследование в отношении экс-премьера страны Франсуа Фийона. Политика, который занимал пост главы правительства во время президентства Саркози, подозревают в связях с Россией.