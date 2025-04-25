Европа обратилась к Украине с одним неожиданным предложением WP: страны ЕС призывают Зеленского признать необходимость отказа от территорий

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Руководители стран Европы призывают президента Украины Владимира Зеленского признать, что официальный Киев отказывается от территорий, чтобы решить конфликт в стране, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Информаторы добавили, что во время встречи 23 апреля переговорщики добились прогресса в этом вопросе.

Европейцы призывают Зеленского признать перспективу того, что Украине придется отказаться от территории в рамках соглашения. В среду они добились прогресса в этом, — указано в тексте СМИ.

При этом, добавили источники, украинские власти беспокоятся о дальнейших действиях Соединенных Штатов. Предположительно, Киев уже готов к тому, что Крым будет признан российской территорией, но только в том случае, если от него не потребуют юридического признания этого факта.

Ранее экс-посол Дании в Вашингтоне Фриис Арне Петерсен заявил, что Зеленский допустил ошибку, публично противореча лидеру США Дональду Трампу. По его мнению, любой вызов главе Белого дома может негативно отразиться на будущем Украины. Такое заявление было сделано на фоне разных позиций Киева и Вашингтона по поводу Крыма. Украина дала понять, что не признает российскую принадлежность полуострова, а в Белом доме уверены в необходимости такого шага для достижения мира.