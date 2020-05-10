Еврокомиссия пригрозила Германии санкциями

https://static.news.ru/photo/f31fd630-92c1-11ea-8fd8-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйнен Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен допустила введение санкций против ФРГ после принятия федеральным конституционным судом Германии моратория на продажу немецких гособлигаций Европейскому центробанку (ЕЦБ).

По информации ТАСС, суд посчитал скупку облигаций на миллиарды евро посягательством на экономический суверенитет Германии и временно запретил Бундесбанку участвовать в сделках с ЕЦБ. Постановление ФКС оказалось противоположностью точки зрения Европейского суда, который ещё в 2018 году признал законной практику по скупке государственных облигаций стран ЕС.

Я отношусь к этому делу очень серьёзно. <...> На основе имеющихся сведений мы изучаем последующие шаги вплоть до процедуры нарушения соглашений, — заявила фон дер Ляйнен.

Глава Еврокомиссии добавил, что окончательную оценку должен дать Европейский суд.

Фон дер Ляйнен в прошлом — министр обороны, министр труда Германии, заместитель Ангелы Меркель в правящем Христианско-демократическом союзе.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас в начале мая заявил, что Евросоюз и Великобритания ещё далеки от достижения договорённостей по взаимоотношениям после Brexit.