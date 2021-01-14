Еврокомиссия поддержала введение сертификатов вакцинации против COVID-19

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Введение сертификатов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в странах Евросоюза станет «нормальной и естественной» мерой. Но её влияние на свободное перемещение необходимо оценить. Данную тему обсудят на уровне ЕС, заявила 15 января официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант во время брифинга в Брюсселе.

Она подчеркнула, что дискуссия в ЕС ещё не стартовала, а сам процесс «может потребовать нескольких недель и месяцев». Политик отметила, что вопросы внедрения данного документа, в том числе с точки зрения права на въезд в отдельные государства ЕС или союз в целом, упрощения норм эпидконтроля и других нюансов потребуют «дискуссии и единства всех членов ЕС», пишет ТАСС.

В любом случае, инициатива кабмина Греции разработать единый сертификат вакцинации [от коронавируса], признанный во всём Евросоюзе, — это хорошая вещь. Однако, пока никто не конкретизировал данную идею, — отметила Спинант.

Вакцинацию в ЕС начали в конце декабря — начале января. Из-за дефицита препарата в большинстве государств ЕС прививки получат приоритетные группы граждан. Широкая кампания стартует не раньше весны.

Накануне компания Pfizer намерена снизить поставки своей вакцины от коронавируса в Европу. Об этом заявили в институте общественного здравоохранения в Норвегии. Объёмы сократят со следующей недели. В качестве причины называется модернизация производственных мощностей. Когда организация возобновит снабжение Европы по прежнему графику, не уточняется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инициатив (РФПИ), который участвовал в разработке препарата. Процедура прошла по ускоренному алгоритму, которая не предполагает дополнительных клинических исследований.

Поставки осуществят через партнёров в Китае, Индии, Южной Корее и других государствах. До этого по упрощённой схеме препарат одобрили в Боливии, Сербии, Аргентине, Алжире, Венесуэле и Палестине.