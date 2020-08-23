Еврокомиссара по торговле могут уволить за участие в вечеринке

Еврокомиссара по торговле, уроженца Ирландии, Фила Хогана могут уволить за посещение ужина с 80 гостями, который был организован гольф-обществом Oireachtas ирландского парламента.
По
В свою очередь сам еврокомиссар уже принёс извинения в своём Twitter.
Я хочу, в частности, извиниться перед замечательными медицинскими работниками, которые продолжают рисковать своей жизнью в борьбе с коронавирусом, и всеми людьми, потерявшими близких во время этой пандемии, — написал он.
По признанию Хогана, он понимает, что его действия «задели за живое народ Ирландии», и глубоко сожалеет об этом. Еврокомиссар признал, что не должен наносить обиду гражданам, участвуя в подобном мероприятии в «такое трудное для всех время»,
При этом ирландские власти, по данным местных СМИ, считают, что Хоган опоздал с извинениями. Премьер-министр и вице-премьер страны уверены, что подобного ужина вообще не должно было быть. В правительстве заявили, что еврокомиссар должен дать «полный отчёт и объяснения своим действиям». Кроме участия в массовом мероприятии с численностью гостей, превышающей 50 человек, и продолжающемся после 23:00, Хогану вменяют нарушение двухнедельного карантина, который он должен был соблюдать при въезде в Ирландию из Бельгии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что китайское СМИ The Global Times оправдало многотысячную пляжную вечеринку в Ухани и объяснило возмущение иностранцев завистью. Судя по фотографиям и видеозаписям, опубликованным в ряде СМИ, вечеринка проходила в одном из самых крупных бассейнов города — туда пришли несколько тысяч человек. Участники вечеринки нарушали все ограничения и не соблюдали социальную дистанцию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен