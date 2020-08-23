Еврокомиссара по торговле могут уволить за участие в вечеринке

https://static.news.ru/photo/4087d5c8-e54f-11ea-addb-fa163e074e61_660.jpg Фил Хоган Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Еврокомиссара по торговле, уроженца Ирландии, Фила Хогана могут уволить за посещение ужина с 80 гостями, который был организован гольф-обществом Oireachtas ирландского парламента.

По данным брюссельского портала EURACTIV, на мероприятии не соблюдались антикоронавирусные меры. В частности, были превышены допустимые в период пандемии COVID-19 количество гостей и продолжительность приёма. В правительстве Ирландии заявили, что призывают Хогана «обдумать свою позицию».

В свою очередь сам еврокомиссар уже принёс извинения в своём Twitter.

Я хочу, в частности, извиниться перед замечательными медицинскими работниками, которые продолжают рисковать своей жизнью в борьбе с коронавирусом, и всеми людьми, потерявшими близких во время этой пандемии, — написал он.

По признанию Хогана, он понимает, что его действия «задели за живое народ Ирландии», и глубоко сожалеет об этом. Еврокомиссар признал, что не должен наносить обиду гражданам, участвуя в подобном мероприятии в «такое трудное для всех время», передаёт ТАСС.

При этом ирландские власти, по данным местных СМИ, считают, что Хоган опоздал с извинениями. Премьер-министр и вице-премьер страны уверены, что подобного ужина вообще не должно было быть. В правительстве заявили, что еврокомиссар должен дать «полный отчёт и объяснения своим действиям». Кроме участия в массовом мероприятии с численностью гостей, превышающей 50 человек, и продолжающемся после 23:00, Хогану вменяют нарушение двухнедельного карантина, который он должен был соблюдать при въезде в Ирландию из Бельгии.

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