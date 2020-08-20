Эстонский премьер признал проблему неравенства прав русскоговорящих граждан

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что проблемы неравенства прав эстоноговорящих и русскоговорящих жителей действительно существует в стране.
Об этом он
Возможно, мы не всегда хотели слушать это, могут ли люди с русским и эстонским родным языком, будучи гражданами Эстонии, действовать совершенно как равные, — сказал премьер-министр.
При этом он отметил, что для него не существует разницы, «какой у гражданина Эстонии родной язык, откуда он и мужчина он или женщина»,
На сегодняшний день в Эстонии, по данным Минфина страны, около 10,8% государственных служащих составляют граждане неэстонского происхождения. Среди них преобладают русские, финны, украинцы и белорусы. Наибольшее число выходцев из других стран работают в сфере внутренней безопасности.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что проигнорировавшие двухнедельный карантин рабочие с Украины должны быть высланы с территории страны.
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