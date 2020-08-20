Эстонский премьер признал проблему неравенства прав русскоговорящих граждан

https://static.news.ru/photo/9ebbd02c-e37e-11ea-ac3b-fa163e074e61_660.jpg Юри Ратас Фото: Jüri Ratas/facebook.com

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что проблемы неравенства прав эстоноговорящих и русскоговорящих жителей действительно существует в стране.

Об этом он сказал в интервью газете Postimees. 20 августа эстонский хореограф Светлана Григорьева, будучи на приёме у президента страны Керсти Кальюлайд, раскритиковала существующее в Эстонии неравенство. По её словам, в этом государстве простая девушка, тем более если она русскоговорящая, вряд ли сможет «стать премьер-министром, а тем более президентом».

Возможно, мы не всегда хотели слушать это, могут ли люди с русским и эстонским родным языком, будучи гражданами Эстонии, действовать совершенно как равные, — сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что для него не существует разницы, «какой у гражданина Эстонии родной язык, откуда он и мужчина он или женщина», передаёт ТАСС.

На сегодняшний день в Эстонии, по данным Минфина страны, около 10,8% государственных служащих составляют граждане неэстонского происхождения. Среди них преобладают русские, финны, украинцы и белорусы. Наибольшее число выходцев из других стран работают в сфере внутренней безопасности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что проигнорировавшие двухнедельный карантин рабочие с Украины должны быть высланы с территории страны.