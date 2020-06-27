Ещё 948 случаев заражения коронавирусом выявлено на Украине

https://static.news.ru/photo/fdd6a1dc-b844-11ea-a6c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Суточный прирост числа заболевших коронавирусом на Украине немного снизился по сравнению с предыдущими днями: зарегистрировано 948 новых случаев, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Из ранее заболевших выздоровели 402 человека, скончались 24 пациента. Рекордный прирост заболевших зарегистрирован на Украине вчера, 26 июня, — 1109, к этому дню показатели суточного прироста повышались в течение нескольких дней. Так, 25 июня было выявлено 994 новых инфицированных, 24 июня — 940, а 23 июня — 833.

С начала пандемии в стране заразились 42 065 человек, выздоровели — 18 701, умерли 1110 человек. На данный момент лечатся от инфекции 22 254 человека, на 522 больше, чем 26 июня. При этом в сутки диагностируется 700–1000 новых случаев заболевания пневмонией, а в мае этот показатель был равен 250–300, передаёт «Интерфакс».

На сегодняшний день мы имеем в сутки, тестируем новые случаи пневмонии около 700. От 700 до 1000 случаев. Я могу вам сказать, что, например, в мае месяце, когда мы начали смягчать карантинные меры, переходить к адаптивному карантину, это количество пневмоний было около 250–300 случаев в сутки. То есть вы видите, что почти втрое возросло количество пневмоний, — сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как писал NEWS.ru ранее, в российской столице за минувшие сутки успешно завершили лечение ещё 1852 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, таким образом, общее число пациентов, победивших болезнь, в столице достигло 146 043.