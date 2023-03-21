Еще один иностранный наемник погиб на Украине Третий по счету наемник из Новой Зеландии погиб на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Третий по счету новозеландский наемник, воевавший на стороне ВСУ, погиб на Украине, сообщает Радио Новой Зеландии (RNZ). Информацию о его гибели подтвердили в МИД страны.

Речь идет о бывшем военнослужащем Сил обороны Новой Зеландии по имени Кейн Те Тай. На Украине он находился около года. Известно, что наемник погиб в ходе боев на востоке страны, но точное место не называется.

В январе в ходе спецоперации на Украине был убит новозеландец Эндрю Бэгшоу, а в августе 2022 года погиб Доминик Абелен. Последний специально брал отпуск в армии для участия в боевых действиях на Украине.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине воюют на стороне ВСУ около 20 тысяч польских наемников. По его словам, из них за время СВО погибли примерно 2,5 тысячи.

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен обратился в соцсетях к американским наемникам, участвующим в боях на Украине, с призывом трезво оценить ситуацию и задуматься о возвращении на родину. По его словам, наемники там сражаются и умирают не за свободу и Америку, а за политиков, глобалистов и НАТО.