В МИД Венгрии объяснили, почему ЕС не принял общую декларацию по Карабаху Сийярто: ЕС не принял общую декларацию по Карабахе из-за Венгрии и других стран

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Петер Сийярто

Евросоюз не принял общую декларацию о событиях в Карабахе из-за Венгрии и других стран, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, они внесли в текст совместного заявления свои предложения. Однако консенсуса достичь не удалось и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель опубликовал документ от своего имени.

Венгрия и ряд других стран-членов внесли замечания и предложения по совместному заявлению, но консенсуса достичь не удалось, поэтому Верховный представитель ЕС опубликовал заявление от своего имени, — заявил Сийярто.

Также министр объяснил позицию Венгрии по данному вопросу. По его словам, страна выступает за мир и пришло время «положить конец страданиям народа Карабаха».

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на заседании Совета Безопасности ООН призвала Азербайджан дать гарантии неприменения силы против армян, живущих в Карабахе. По ее словам, это необходимо, если Баку действительно хочет достичь мирного решения, принятого на основе переговоров.

До этого, французский депутат и глава подкомитета Европарламента по обороне Натали Луазо сообщила, что свыше 60 депутатов ЕП настаивают на введении Евросоюзом санкций против Азербайджана. По ее словам, соответствующее письмо было направлено Боррелю.