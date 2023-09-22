Евросоюз не принял общую декларацию о событиях в Карабахе из-за Венгрии и других стран, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, они внесли в текст совместного заявления свои предложения. Однако консенсуса достичь не удалось и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель опубликовал документ от своего имени.

Венгрия и ряд других стран-членов внесли замечания и предложения по совместному заявлению, но консенсуса достичь не удалось, поэтому Верховный представитель ЕС опубликовал заявление от своего имени,заявил Сийярто.

Также министр объяснил позицию Венгрии по данному вопросу. По его словам, страна выступает за мир и пришло время «положить конец страданиям народа Карабаха».

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на заседании Совета Безопасности ООН призвала Азербайджан дать гарантии неприменения силы против армян, живущих в Карабахе. По ее словам, это необходимо, если Баку действительно хочет достичь мирного решения, принятого на основе переговоров.

До этого, французский депутат и глава подкомитета Европарламента по обороне Натали Луазо сообщила, что свыше 60 депутатов ЕП настаивают на введении Евросоюзом санкций против Азербайджана. По ее словам, соответствующее письмо было направлено Боррелю.