Париж призвал Баку дать гарантии неприменения силы в Карабахе

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на заседании Совета Безопасности ООН призвала Азербайджан дать гарантии неприменения силы против армян, живущих в Карабахе. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это необходимо, если Баку действительно хочет достичь мирного решения, принятого на основе переговоров.

Крайне важно, чтобы режим прекращения огня соблюдался. Франция принимает к сведению заявление президента Алиева, сделанное вчера и утверждающее о его желании жить в мире с армянами Нагорного Карабаха и защищать их права, — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Баку следует также «обеспечить амнистию силам, которые согласились на прекращение огня» и «восстановить без предусловий и промедлений трафик через Лачинский коридор». По мнению французского министра, без подобных гарантий решение не может быть найдено.

Ранее французский депутат и глава подкомитета Европарламента по обороне Натали Луазо сообщила, что свыше 60 депутатов ЕП настаивают на введении Евросоюзом санкций против Азербайджана. По ее словам, соответствующее письмо было направлено Боррелю.

При этом азербайджанская сторона передала армянам Карабаха план по их реинтеграции. Представители региона сообщили, что Карабах нуждается в поставках топлива и гуманитарной помощи. По словам администрации азербайджанского президента Ильхама Алиева, просьба армян была воспринята положительно. Также стороны обсудили вопросы восстановления инфраструктуры Карабаха. В первую очередь Баку планирует наладить системы отопления в детских садах и школах.