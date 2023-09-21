Депутаты Европарламента настаивают на введении санкций против Азербайджана

Фото: europarl.europa.eu

Свыше шестидесяти депутатов Европарламента (ЕП) настаивают на введении Евросоюзом санкций против Азербайджана, сообщила в соцсети Twitter (X) французский депутат и глава подкомитета ЕП по обороне Натали Луазо. По ее словам, соответствующее письмо уже направлено главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

Более 60 европейских депутатов поддержали мой запрос, направленный на введение санкций Евросоюзом против режима Ильхама Алиева за его нападение на армянское население Нагорного Карабаха, — написала она.

К сообщению Луазо прикрепила копию письма к Боррелю. В нем депутаты призывают ЕС принять меры, чтобы не допустить «этнической чистки» и «новой войны».

Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе 19 сентября, провозгласив своей целью восстановление конституционного строя в стране. На следующий день сторонам удалось договориться о прекращении боевых действий. В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские формирования сложат оружие, передадут Баку военную технику и оставят свои позиции.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана, на которой обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в регионе армян.