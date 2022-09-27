ERR: россиянин уплыл на сапборде в Эстонию Эстонские пограничники задержали россиянина, незаконно пересекшего границу на сапборде

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Эстонские пограничники задержали 38-летнего россиянина, незаконно пересекшего российско-эстонскую границу из-за объявленной в РФ частичной мобилизации, приводит ERR слова главы службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрика Пургела. Мужчина, личность которого не раскрывается, в ночь на 26 сентября переплыл устье реки Нарва на сапборде.

Это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией, — заявил Пургел.

После того как мужчина пересек границу, пограничники отправились на его поиски. Они оцепили территорию и задержали нарушителя на автобусной остановке в городе Нарва-Йыэсуу. Затем россиянина доставили в Нарвский погранпункт, где ему выписали штраф и отправили обратно в Россию.

Пургел добавил, что с февраля границу страны охраняют в усиленном режиме.

Ранее в пограничной службе Финляндии предложили поставить забор в юго-восточной части границы с Россией. Такая идея возникла в связи с изменением ситуации в области безопасности. В погранслужбе предложили оградить порядка 10–20% государственной границы — отрезок протяженностью 1,3 тысячи километров.