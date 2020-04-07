Елизавета II поблагодарила медиков за приверженность делу

https://static.news.ru/photo/ceed5e32-78b2-11ea-981f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Global Look Press

Елизавета II и другие члены британской королевской семьи направили работникам медицинской сферы добрые пожелания по случаю Всемирного дня здоровья, высоко оценив их приверженность делу.

В своём послании королева Великобритании подчеркнула, что врачи берут на себя жизненно важные роли для защиты и улучшения здоровья и благополучия населения в странах Содружества наций и по всему миру.

Преданность бесчисленного количества медсестёр, акушерок и других работников сферы здравоохранения служению в этих самых сложных обстоятельствах является примером для всех нас, — сказано в заявлении монаршей особы.

Today, on #WorldHealthDay , The Queen has sent a message to healthcare professionals across the Commonwealth and around the world, on behalf of The Royal Family. pic.twitter.com/AL2N08qnjE — The Royal Family (@RoyalFamily) April 7, 2020

В своём обращении к нации Елизавета II выразила уверенность в победе над пандемией коронавируса. Королева поблагодарила соблюдающих карантин британцев и призвала оставаться едиными и непоколебимыми, писал NEWS.ru.