Европа

Елизавета II поблагодарила медиков за приверженность делу

12:25, 07 апреля 2020
Фото: Han Yan/Global Look Press

Елизавета II и другие члены британской королевской семьи направили работникам медицинской сферы добрые пожелания по случаю Всемирного дня здоровья, высоко оценив их приверженность делу.

В своём послании королева Великобритании подчеркнула, что врачи берут на себя жизненно важные роли для защиты и улучшения здоровья и благополучия населения в странах Содружества наций и по всему миру.

Преданность бесчисленного количества медсестёр, акушерок и других работников сферы здравоохранения служению в этих самых сложных обстоятельствах является примером для всех нас, — сказано в заявлении монаршей особы.

В своём обращении к нации Елизавета II выразила уверенность в победе над пандемией коронавируса. Королева поблагодарила соблюдающих карантин британцев и призвала оставаться едиными и непоколебимыми, писал NEWS.ru.

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