Елизавета II поблагодарила медиков за приверженность делу

https://static.news.ru/photo/ceed5e32-78b2-11ea-981f-fa163e074e61_660.jpgФото: Han Yan/Global Look Press
Елизавета II и другие члены британской королевской семьи направили работникам медицинской сферы добрые пожелания по случаю Всемирного дня здоровья, высоко оценив их приверженность делу.
В своём послании королева Великобритании подчеркнула, что врачи берут на себя жизненно важные роли для защиты и улучшения здоровья и благополучия населения в странах Содружества наций и по всему миру.
Преданность бесчисленного количества медсестёр, акушерок и других работников сферы здравоохранения служению в этих самых сложных обстоятельствах является примером для всех нас, — сказано в заявлении монаршей особы.
В своём обращении к нации Елизавета II выразила уверенность в победе над пандемией коронавируса. Королева поблагодарила соблюдающих карантин британцев и призвала оставаться едиными и непоколебимыми, писал NEWS.ru.