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04 августа 2025 в 21:28

Электронная сигарета взорвалась в кармане итальянца

В Италии мужчина получил ожоги и травму головы из-за взрыва электронной сигареты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В итальянском городе Мизано 26-летний мужчина серьезно пострадал после того, как у него в кармане взорвалась электронная сигарета, сообщает портал Today.it. Он получил ожоги второй степени и травму головы. Всего врачи наложили ему 50 швов.

Как рассказал сам пострадавший, как только он вышел из дома, устройство внезапно вспыхнуло в кармане брюк. Мужчина попытался сбить пламя, но упал, ударился головой о вазон и потерял сознание. Скорая помощь доставила его в больницу, где у него диагностировали ожоги второй степени и открытую рану на голове.

После лечения мужчина подал заявление в прокуратуру, объяснив, что сигарета была куплена в официальной точке с сертификатом ЕС. Устройство не подвергалось никакой доработке, а батарея была оригинальной, уверен пострадавший.

Ранее в Москве в руках посетителя музея-заповедника «Коломенское» взорвалась электронная сигарета. Пострадавший получил ожоги. Инцидент случился рядом с дворцом царя Алексея Михайловича.

До этого в Забайкальском крае 11-летний мальчик получил травмы лица и шеи после взрыва электронной сигареты во рту. Школьника в бессознательном состоянии обнаружил прохожий. Ребенка срочно госпитализировали.

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ожоги
электронные сигареты
Италия
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