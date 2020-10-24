Экзитполл: Кличко и Попов проходят во второй тур выборов мэра Киева

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Мэр Киева Виталий Кличко с 45,93% голосов и представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Александр Попов с 9,62% голосов лидируют на выборах главы украинской столицы.

Эти данные получены в результате опроса избирателей, выходящих с участков, проводимом телеканалом «Украина 24». Если результат радикальным образом не изменится, Кличко и Попов выйдут во второй тур.

Данные экзитпола также свидетельствуют, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес переизбирается на свой пост — у него более 57% голосов. В Одессе, как и в Киеве, намечается второй тур — у действующего главы Геннадия Труханова 34,4%, у оппозиционера Николая Скорика 17,93%, согласно результату опроса.

Как следует из экзитпола агентства «Интерфакс-Украина», на выборах в городской совет Киева лидирует партия «УДАР», которую возглавляет действующий мэр — у политической силы 21,3% голосов. На втором месте «Европейская солидарность» (18%), на третьем — пропрезидентская партия «Слуга народа» (9,5%). Четвёртой по предварительной информации становится партия «Единство» (6,8%), пятой — ОПЗЖ (6,7%). Четырёхпроцентный барьер также смогла преодолеть партия «Батькивщина» (6,6%). Остальные политические силы набирают менее 4% голосов избирателей

26 октября на Украине прошли выборы в 22 областных совета, 381 городской совет, 136 районных советов, более тысячи поселковых советов. Кроме того, граждане выбирают мэров большинства городов, глав посёлков и сёл. Голосование закончилось в 20:00 (21:00 мск).

Как писал NEWS.ru, Виталий Кличко не смог проголосовать из-за того, что накануне выборов ему диагностировали COVID-19.