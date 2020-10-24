Экзитполл: Кличко и Попов проходят во второй тур выборов мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко с 45,93% голосов и представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Александр Попов с 9,62% голосов лидируют на выборах главы украинской столицы.
Эти данные
Данные экзитпола также свидетельствуют, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес переизбирается на свой пост — у него более 57% голосов. В Одессе, как и в Киеве, намечается второй тур — у действующего главы Геннадия Труханова 34,4%, у оппозиционера Николая Скорика 17,93%, согласно результату опроса.
Как
26 октября на Украине прошли выборы в 22 областных совета, 381 городской совет, 136 районных советов, более тысячи поселковых советов. Кроме того, граждане выбирают мэров большинства городов, глав посёлков и сёл. Голосование закончилось в 20:00 (21:00 мск).
Как писал NEWS.ru, Виталий Кличко не смог проголосовать из-за того, что накануне выборов ему диагностировали COVID-19.