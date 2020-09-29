Эксперт назвал встречу Макрона с Тихановской нарушением протокола

https://static.news.ru/photo/6a1659ae-022e-11eb-855e-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Valdas Kopustas via imago-images.de/Global Look Press

Переговоры лидера Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской грубо нарушают дипломатический протокол и не имеют особого смысла, считает заместитель заведующего кафедры международных отношений и дипломатии МосГУ Юрий Разживин.

С точки зрения дипломатического протокола президент Франции его грубо нарушил, потому что он всё-таки представляет одну из крупнейших стран и имеет официальный статус президента и встречается с бывшим кандидатом в президенты. Получаются не двусторонние переговоры, а какая-то неофициальная надуманная встреча, не имеющая никакого практического значения, — сообщил эксперт агентству РИА Новости.

Он подчеркнул, что такая встреча никак не может повлиять на ситуацию в Белоруссии, так как у Тихановской нет полномочий, чтобы представлять страну на международной арене.

Это выгодно для Тихановской, но зачем французский президент так себя ставит. Видимо, только для того, чтобы иметь отношение к этому резонансу в связи с выборами в Белоруссии, чтобы быть причастным к этому процессу, не более того, — отметил Разживин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Макрон намерен встретиться с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Вильнюсе.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после состоявшихся выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. Часть жителей страны считают, что выборы были сфальсифицированы и на самом деле их выиграла Тихановская.

23 сентября прошла тайная инаугурация Лукашенко во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек, среди которых — высшие должностные лица, члены Совета Республики, а также депутаты палаты представителей. Мероприятие не было анонсировано заранее, государственные телеканалы показали церемонию в записи спустя несколько часов, писал NEWS.ru.