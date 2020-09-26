Макрон встретится с Тихановской 29 сентября

Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской 29 сентября.
Информацию о встрече подтвердил Елисейский дворец,
Французский лидер впервые за 20 лет прибыл с визитом в Литву. У него также запланирован визит в Латвию.
Ранее агентство Reuters
Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после состоявшихся выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. Часть жителей страны считают, что выборы были сфальсифицированы и на самом деле их выиграла Тихановская.
23 сентября прошла тайная инаугурация Лукашенко во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек, среди которых высшие должностные лица, члены Совета Республики, а также депутаты палаты представителей. Мероприятие не было анонсировано заранее, государственные телеканалы показали церемонию в записи, спустя несколько часов, писал NEWS.ru.
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