Макрон встретится с Тихановской 29 сентября

https://static.news.ru/photo/a04ccdc0-01a5-11eb-bf7c-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской 29 сентября.

Информацию о встрече подтвердил Елисейский дворец, сообщает РИА Новости.

Французский лидер впервые за 20 лет прибыл с визитом в Литву. У него также запланирован визит в Латвию.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на советника Тихановской, что женщина надеется на встречу с Макроном. Неделю назад в интервью газете Le Figaro Тихановская призвала Францию инициировать диалог с властями Белоруссии, выступив в роли посредника.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после состоявшихся выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. Часть жителей страны считают, что выборы были сфальсифицированы и на самом деле их выиграла Тихановская.

23 сентября прошла тайная инаугурация Лукашенко во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек, среди которых высшие должностные лица, члены Совета Республики, а также депутаты палаты представителей. Мероприятие не было анонсировано заранее, государственные телеканалы показали церемонию в записи, спустя несколько часов, писал NEWS.ru.