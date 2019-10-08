Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего первого замглавы Службы безопасности Виктора Трепака на должность своего заместителя.
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С 2015 по 2016 год Трепак занимал должность первого замглавы Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Верховная рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора 29 августа. За него проголосовали 312 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. По словам Рябошапки, после его назначения каждый день будут привлекаться к ответственности высокопоставленные чиновники, а в страну вернутся украденные активы.
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