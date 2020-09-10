Экс-главу офиса лидера Украины вызвали на допрос после интервью

https://static.news.ru/photo/8f171d84-f373-11ea-9eba-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: Андрей Богдан/facebook.com

Экс-глава офиса украинского президента Андрей Богдан вызван на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после его интервью украинскому СМИ, сообщает пресс-служба ГБР. По версии ведомства, чиновник предал огласке данные о якобы наличии договорённости с представителями РФ по статусу Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и о многом другом. В ГБК добавили, что подобные соглашения не предусматриваются законами, нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины.

В ГБР также подчеркнули, что Богдана вызвали на допрос в качестве свидетеля. Визит чиновника в ГБР объясняется общественной значимостью затронутых во время интервью вопросов, говорится на официальном сайте ведомства.

Накануне Богдан рассказал, как они на пару обманули российского президента Путина. Также Богдан поведал о дипломатических провалах украинского лидера. Богдан раньше возглавлял офис президента Украины. По его мнению, они с Зеленским «много чего» наобещали Путину, но так ничего и не сделали.

Также бывший помощник украинского президента дал оценку переговорам на саммите «нормандской четвёрки», которые состоялись в конце прошлого года. Переговоры были «сложными», но при всём этом Путин был «очень уважителен» к Зеленскому и на самом деле пытался искать пути решения проблемы. Богдан считает, что такое поведение российского президента было продиктовано, в частности, политическими мотивами: Путин не захотел ссориться с «любимчиком народа», зная, что Зеленского многие поддерживают и в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандал между Россией и Белоруссией в связи с июльским задержанием 33 «вагнеровцев» под Минском удалось замять довольно быстро. А вот на Украине его эхо отчётливо слышно — и серьёзно бьёт по Офису президента (ОП) Владимира Зеленского.

Экс-глава ОП Андрей Богдан заявил, что операция по выманиванию наёмников действительно проводилась украинскими службами и была сорвана одним звонком. А в Верховной раде требуют провести расследование о возможной передаче новым руководителем Офиса Андреем Ермаком секретных сведений России.