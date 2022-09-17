Экс-депутат Рады рассказал, какую часть Украины Польша хочет получить от РФ Экс-депутат Рады Кива: Польша хочет получить от России Львовскую область в виде репараций

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Львов

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что польский президент Анджей Дуда хочет получить в качестве репараций от России согласие на аннексию Львовской области Украины. Комментарий соответствующего содержания экс-парламентарий разместил в своем Telegram-канале. По мнению Кивы, Варшава ищет любой предлог для переговоров с Москвой по этому вопросу.

Польский президент считает необходимым потребовать репарации за Вторую мировую и от России. <...> И в качестве компенсаций они хотят получить Львовскую область, — написал экс-депутат.

Ранее Анджей Дуда заявил, что Польша должна потребовать от России репараций за Вторую мировую войну. Это заявление он объяснил тем, что Россия присоединилась к этой войне вскоре после того, как Германия напала на Польшу.

В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь к уголовной ответственности президента Польши Анджея Дуду за реабилитацию фашизма. По мнению Володина, данные высказывания оскорбляют память героев войны, отдавших жизнь за народ Польши.

Польша также потребовала военные репарации и от Германии. Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны. За резолюцию высказались 418 депутатов, четверо были против, еще 15 воздержались.