Володин призвал к ответу президента Польши за требование репараций от РФ Володин призвал судить президента Польши Дуду за реабилитацию фашизма

Фото: Kaniuka Ruslanukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь к уголовной ответственности президента Польши Анджея Дуду за реабилитацию фашизма, об этом он написал в своем Telegram-канале. Ранее Дуда предложил взыскать с России репарации за пособничество Германии в нападении на Польшу в ходе Второй мировой войны. По мнению Володина, данные высказывания оскорбляют память героев войны, отдавших жизнь за народ Польши.

Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа. В российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за подобного рода высказывания. Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности, — написал он.

Спикер Госдумы уверен, что современная Польша существует только благодаря народу СССР, который пытался защитить ее. Он напомнил, что «освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой — 27 миллионов погибших».

Ранее нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны. За принятие документа проголосовало подавляющее большинство парламентариев. Кроме того, была принята поправка к документу, гласящая, что Польша «никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации». Авторы поправки отмечают, что данные потери требуют подсчета и оценки, что станет основой для принятия соответствующих мер в отношении РФ.

В то же время глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что признает нереальность получения репараций от России за события Второй мировой войны. Политик отметил, что будет рад, когда Россия станет «частью цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила».