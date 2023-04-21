Экономист рассказал, почему Европа стала отказываться от зерна с Украины Экономист Дудчак: Европа начала отказываться от украинского зерна для спасения сельского хозяйства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европа пытается спасти свое сельское хозяйство, в связи с чем Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария решили отказаться от импорта украинского зерна, рассказал экономист Александр Дудчак. В разговоре с «360» он объяснил, что местные фермеры оказались в неприятной ситуации, так как не могут реализовать тонны зерна.

Сложилась она [ситуация]из-за того, что, судя по всему, в коррупционных схемах участвуют и европейские чиновники, и польские. Все-таки кто-то же понимал последствия, но закупил для Польши объемы зерна на Украине, — уточнил эксперт.

По словам экономиста, выгоду от продажи получили посредники, а не сами украинцы или европейские страны. Он предупредил, что проблема дешевого украинского зерна отразится не только на экономики конкретных стран, но на всем Евросоюзе. Дудчак добавил, что сейчас США предложат Западу покупать у них зерно и удобрения, но в несколько раз дороже, так как существует угроза разорения хозяйств и роста цен на продукцию.

Эксперт рассказал, что Европе успешно навязали антироссийские санкции. Из-за этого пострадала европейская промышленность, а теперь возникают проблемы в сельском хозяйстве.

Польша и еще ряд стран ЕС ранее ввели временный запрет на импорт зерна и некоторых других продуктов растительного и животного происхождения с Украины. Он вступит в силу с 22 апреля. Накануне стало известно, что эти страны хотят расширить перечень, включив в него яйца, муку, птицу, сахар, мед, масло. Этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе министрами сельского хозяйства ЕС.