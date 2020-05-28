EasyJet уволит 30% сотрудников

https://static.news.ru/photo/3de679d8-a0b6-11ea-97ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Британский лоукостер EasyJet планирует сократить до 30% сотрудников. Рабочих мест могут лишиться порядка 4500 человек.

Парк авиакомпании также будет уменьшен для соответствия рынку, передаёт Reuters. В EasyJet считают, что спрос на авиаперевозки после пандемии коронавируса снизится.

В ближайшие дни компания, в которой работают более 15 тысяч человек, запустит процесс консультаций со своими сотрудниками. Агентство отмечает, что сокращения в EasyJet будут глубже, чем в лоукост-авиакомпаниях Ryanair и Wizz. Первая планирует уволить 15% штата, вторая намерена сократить рабочую силу на 19%.

Пандемия коронавируса поставила авиакомпании всего мира на колени, подчёркивает Reuters. Им пришлось приостановить перевозки и уволить десятки тысяч сотрудников. Восстановление рынка путешествий после коронакризиса может занять три года.

Как писал NEWS.ru, с 15 июня EasyJet возобновит выполнение «маленького числа» рейсов. Первоначально полётная сетка будет состоять в основном из внутренних перелётов в Великобритании и Франции.