Двух подростков заподозрили в убийстве приемной матери в Испании В Испании задержали двух подростков после обнаружения тела их приемной матери

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Испанская полиция задержала двух подростков по подозрению в убийстве приемной матери, сообщает издание Cadena SER. Предполагается, что к преступлению причастен старший ребенок, при этом пока нет возможности привлечь младшего к ответственности, поскольку ему еще не исполнилось 14 лет.

Гражданская гвардия Испании задержала утром в четверг в городе Кастро-Урдиалес (автономное сообщество Кантабрия) двух несовершеннолетних в возрасте 13 и 15 лет в связи с обнаружением тела их 48-летней матери с признаками насильственной смерти, — сказал собеседник издания.

Отмечается, что полицию к дому направила бабушка задержанных несовершеннолетних. Она забеспокоилась, когда ребенок ответил на звонок вместо матери.

Прибывшие стражи порядка нашли тело женщины с кляпом во рту внутри автомобиля, который был припаркован в гараже дома. Затем правоохранители начали поиски детей убитой, обнаружить их удалось только ночью в местном парке, подростков задержали. При этом подчеркивается, что семья на учете не стояла, а у приемных детей была отличная успеваемость в школе.

Ранее сообщалось, что девочка из детдома попыталась упечь приемного отца за решетку в селе Дивееве в Нижегородской области. Она обвинила его в домогательствах. Школьница попала в семью из детского дома, однако отец заставлял ее учиться и тщательно следил за дисциплиной, что не понравилось подростку.